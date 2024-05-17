Medya Keşan Gazetesi Sahibi Mustafa Bezbaş ile Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Demir Yenimuhacir, Yenikarpuzlu ve Enez Belediyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KEŞAN POSTASI / EDİRNE (İGFA) - Medya Keşan Gazetesi Sahibi Mustafa Bezbaş ile Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Demir, çarşamba günü Yenimuhacır, Yenikarpuzlu ve Enez Belediye Başkanlarına ziyaretlerde bulundu.

Yenimuhacır Belediye ziyaretinde Aden Koleji Müdürü Ahmet Altın da bulundu. Ziyarette Başkan Tamer Kıral'a başarı dilekleri iletildi.

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Bezbaş ve Demir ardından Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i de ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Köprü ve Başkan Günenç'e görevlerinde başarılar dilendi.