Sahte üniversite, sahte diploma, sahte mezuniyet töreni derken medyanın da çakmasını yaptılar.İSTANBUL (İGFA) - Sahte diplomalı Prof. Dr. olarak tanınan Ali İlseven, medyada günlerdir hakkında çıkan iddialara cevap vermek yerine, künyesi olmayan siteler üzerinden saldırıya geçti. Birçok kişiye iftira atan Ali İlseven, açıklamalarını tüm medyaya göndermek yerine tanınmış ulusal medya markalarını taklit eden siteleri tercih etti.

Bir kişi tarafından, geçen yıl aynı gün alındığı belirlenen site isimleri, ilk bakışta ulusal medya algısı yaratsa da dikkatli bakıldığında ünlü ulusal haber markalarını taklit ettiği hemen anlaşılıyor.

Yayınlayıp sonradan sildiği videoda medya mensuplarına; “Parayı veriyorsunuz Türkiye’de haber yapıyorlar”, “Allah sizin belanızı versin, haberci misiniz?”, “Sözcü gastesi, haber7 ve diğerleri; utanmıyor musunuz?” şeklinde seslenen Ali İlseven’in açıklamalarına ve iftiralarına yer veren çakma sitelerden bazıları şöyle:

BU SİTELERİN LOGOLARI BİLE ORİJİNALLERİYLE AYNI!

bbcturkhaber, milliyetgundem, szchaber, halktvgundem, haberbirgun, cnnavrupa, postahaberleri, foxhabersaati, cine5magazin, timeturks, skyturkhaber, tele1gundem...

Hatırlanacağı gibi Arnavutluk’a kaçan Ali İlseven ile Damla İlseven ve Şerife Kalkan hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek”, “Resmi Belgede Sahtecilik” gibi çok sayıda suçtan cezalandırılması istemiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılmıştı.