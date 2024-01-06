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Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) tarafından Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasında üretilen ekmek ve unlu mamullerin her aşaması gıda mühendislerinin kontrolünden geçiyor. Böylelikle vatandaşlara sağlıklı, hijyenik, lezzetli ekmek ve unlu mamuller üreten MEGSAŞ, kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasında üretilen ekmek ve unlu mamullerin üretim aşamalarından bahseden MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı, “MEGSAŞ şirketimiz Malatya’da ekmek ve unlu mamuller imal etmektedir. Fabrikamızda üretim sabah saat 5’te başlar ve akşam 8’e kadar devam eder. 3 vardiya halinde çalışıyoruz. Malatya’nın ihtiyacı olan günlük ekmek ihtiyacını gelen taleplere göre yapıyoruz. Burada üretilen ekmekler günlük olarak üretiliyor. Yani burada ikinci güne kalmış bayat bir ekmek olamaz.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerden ötürü çoğu fırınlarımız çalışmamaktadır. Fırınlarımız çalışmadığı için bizlerde Malatya’mızın günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Bizim buradaki amacımız kar elde etmek değil vatandaşlarımıza hizmet etmektir.

İmal ettiğimiz ekmeklerimizde ve unlu mamullerimizde sağlığa aykırı hiçbir madde bulunmamaktadır. Ekmek ve unlu mamullerimizin tüm üretim aşaması gıda mühendislerimizin kontrolünden geçiyor. Gıda mühendislerimiz iki vardiya şeklinde çalışıyorlar. Ayrıca ürünlerimizi imal etmeden önce laboratuvar bölümünde ürünlerimiz inceleniyor. O nedenle tiziz bir çalışma ile üretimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız ürünlerimizi güvenle ve rahatlıkla tüketebilirler.

Öte yandan MEGSAŞ olarak çölyak hastalarımızın ihtiyacını karşılama noktasında haftada iki gün glütensiz ekmek üretimine de devam ediyoruz.” dedi.