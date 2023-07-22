İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın emeklilerin sesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimden önce emeklilere verdiği vaatleri hatırlatan Akalın" İktidar emeklileri yine yalnız bıraktı, açlığa terk etti." dedi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin temmuz dönemindeki 6 aylık zammı yüzde 25’e çıkarıldı. Ancak yüzde 25'lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak.

Konuyu ilişkin değerlendirmede bulunan Vekil Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirerek:" Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yapacağını yaptı enflasyon gün ve gün artarken, ürünlerin fiyatları sabit yerinde durmazken onca yıl ülkemiz için çalışıp, emek veren emeklileri yine yok saydı. Emeklileri enflasyona ezdirdi, görmezden geldi, seçimden önce tabiri caizse yalvardığı emeklilere verdiği sözü yine yeniden tutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere verdiği sözü tutmalı, emeklileri daha da fazla ezdirmemeli. Emeklilerin haklarını ilelebet savunacağız. Emeklilerin yüzü gülene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.