İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında Atatürk Ortaokulu Dr. Gürsel Şimşek Konferans Salonu’nda anlamlı bir program düzenlendi. Programa Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve protokol üyeleri katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milli mücadelenin ruhunu ve bağımsızlık aşkını en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı, Atatürk Ortaokulu Dr. Gürsel Şimşek Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak da gerçekleştirilen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Düzenlenen programa; İpsala Kaymakam Ömer Sevgili, Hudut Tabur Komutanı Piyade Yüzbaşı Halil Kocabaş, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, İstiklal Marşı’nın yazılış süreci, milli mücadele yılları ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlatıldı.

MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY’A SAYGI VE MİNNET

Törende konuşan yetkililer, Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi ve bağımsızlık inancının, İstiklal Marşı’na ilmek ilmek işlendiğini vurguladı. “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözleriyle milli birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekildi.

Bağımsızlık uğruna canlarını ortaya koyan ecdadımıza şükranlarını sunan katılımcılar, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıl dönümünde bir kez daha milli birlik ruhunu yaşamanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunmasıyla sona erdi.