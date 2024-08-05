Beşiktaş Galatasaray arasında oynanan maç ile Süper kupa sahibini buldu. Beşiktaş Galatasaray’ı gol yağmuruna tuttu. Beşiktaş maçı 5-0 alarak Galatasaray’ı ezici bir farkla mağlup etti.BURSA (İGFA)- İnanan kazandı diyen Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi bu konu hakkında düşüncelerini belirtti.

Ekmekçi, "Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray’ı 5-0 gibi spektaküler bir sonuçla farklı mağlup eden Beşiktaş sezonun ilk kupasını da müzesine götürdü. İki takım arasındaki en temel fark motivasyon ve inançtı. Bronkhorst yönetiminde ilk ciddi sınavına çıkan Beşiktaş’ın Rafa Silva ve Immobile transferlerinin takıma hemen adapte olduğunu gördük. Geçen yılın yerden yere vurulan oyuncusu Svensson da sağ kanatta önemli işlere imza attı. Genç Mustafa’nın da golü bulması önemli bir moral kaynağı oldu.

Galatasaray’da ise maçı isteyen oyuncu sayısı hiç yoktu. Özellikle savunma tandemi inanılmaz hatalar yapan Aslan için de derbi faturası ağır oldu. Okan Buruk’un sezon başında alınan bu mağlubiyetin ardından takıma yaptığı konuşma ise önemli. Sezona istediği gibi giremeyen bir Galatasaray için farklı senaryolar konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.