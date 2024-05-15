Mehmet Çevik, Bursa'da sahneye çıktığı mekanda ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ı ağırladı. Çevik’i izlemeye gelen taşıyan, sahneye çıkıp meslektaşıyla düet yaptı.BURSA (İGFA) - Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, karaciğer ve böbrek nakli olan Hakan Taşıyan, Bursa’da ortaya çıktı. Mehmet Çevik’i Meze isimli mekanda izlemeye giden Taşıyan, meslektaşının ricası üzerine sahneye çıktı. Mehmet Çevik’le birlikte düet yapan Hakan Taşıyan, sağlık sorunları nedeniyle şarkısını sahneye getirilen sandalyede oturarak söyleyebildi. Bursalılardan tam not alan ikili, alkışlarla ödüllendirildi.