Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, oğlu Çınar onuruna görkemli bir sünnet töreni düzenledi. Nadide Sultan’ın sahne aldığı gecede eşi Gizem Çevik’le konuklarını ağırlayan Mehmet Çevik’in yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.BURSA (İGFA) - Bursalı sanatçı Mehmet Çevik, oğlu Çınar’ın ilk mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı.

Eşi Gizem Çevik’le birlikte oğlu için Bursa’da görkemli bir düğün yapan Mehmet Çevik, yüzlerce konuğunu ağırladı. Güzel sanatçı Nadide Sultan’ın şarkılarıyla renklenen gecede sahneye eşi, oğlu ve kızıyla birlikte çıkan Çevik, düğünün açılış dansını şık bir koreografiyle gerçekleştirdi.

Konuklarıyla yakından ilgilenen Mehmet Çevik, “Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın. Baba olmak bambaşka bir duygu. Ama özellikle bu gece yaşadığım hisleri tarif etmem çok güç...” diye konuştu.