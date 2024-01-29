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Keşan'da televizyon tamirciliği yapan Mehmet Geçim iş yerinin de girişi olan belediye giriş kapısının sürekli kapalı durumda olmasına tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün arka cephesinde televizyon tamirciliği yapan Mehmet Geçim, yanında bulunan belediye giriş kapısının sürekli kapalı olmasından şikayetçi durumda.

Geçim, “Müşterilerim tamir için dükkanıma gelmek istediklerinden pazaryerinin içinden gelmek istediklerinde oradaki kapı kapalı olunca diğer taraftan gelebiliyor. Burasının akşamüzeri kapanmasını anlıyorum ama gündüz kapalı olması da çok yanlış. Ayrıca belediyeye o cepheden gelecek olanlar için de bu kapının kapalı olması çok yanlış. Cumartesi günü bile bu kapı kapalı durumda bulunuyor. Bu pazaryerine gelen vatandaşlar arasında da tepkiye neden oluyor. Bu konuyu sayın belediye başkanımıza ve yetkililerimize söyledim ama hiçbir sonuç alamadık. Umarım bu haberin ardından yetkililerimiz sesimize kulak verir ve bu sorunu çözer. ” şeklinde konuştu.