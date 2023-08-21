TOFAŞ’ta 1998-2000 yılları arasında kulübe hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış Mehmet Okur, 2023-2024 sezonu hazırlık programı süresince TOFAŞ Basketbol A Takım teknik ekibinde yer alarak oyuncuların bireysel gelişimine katkıda bulunacak.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yenilenen kadrosuyla mücadele verecek olan TOFAŞ’ta yeni sezon hazırlıkları yabancı oyuncuların da katılımıyla tam kadro devam ederken, Orhun Ene yönetimindeki A Takım teknik ekibine yeni sezon hazırlık süreci için bir takviye yapıldı.

Kulübe 1998-2000 yılları arasında hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış; A Milli Basketbol Takımımızın da teknik ekibinde görev yapan Mehmet Okur, Bursa ekibinin 2023-2024 sezonu hazırlıkları döneminde A Takım teknik ekibinde yer alacak.

TOFAŞ’a Haziran 1998’de OYAK Renault'tan transfer olan Mehmet Okur, NBA'de yıllarca ülkemizi temsil edip şampiyonluk yaşamış ve All-Star'a seçilme başarısı gösteren ilk ve tek Türk basketbolcu olmuştu. Mavi Yeşilli kulüpte 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında iki lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı kupası sevinci yaşayan Mehmet Okur, 2021 yılından bu yana A Milli Basketbol Takımımızın teknik ekibinde de yer almaktadır.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, konuyla ilgili olarak “Mehmet Okur’un 2023-2024 sezonu hazırlık döneminde aramızda olmasından çok mutluyuz. Bu dönemde özellikle uzun oyuncularımız ile yapacağı bireysel gelişim antrenmanlarının hem oyuncularımıza hem de takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.