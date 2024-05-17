Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a ziyarette bulundu. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı makamında ziyaret etti.

Özcan, Kerman’a yeni dönemindeki çalışmalarında başarılar diledi.

Kerman’da nazik ziyareti nedeniyle Özcan’a teşekkür etti.

Özcan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Komşumuz İpsala ile bölgemiz adına güzel işlere imza atmak için dayanışma içinde çalışacağız. Mehmet Kerman’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz.”