Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı görevini üstlenen Kayseri'nin gururu Mehmet Özhaseki’yi tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başlamasının ardından yeni kabineyi açıkladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev alan Mehmet Özhaseki’yi ve yeni kabini de göreve başlayan tüm bakanları tebrik etti.

“ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesini açıkladı. Ülkemize hayırlı olsun. Yeni kabinede başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Kayseri’mizin gururu Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere bütün bakanlarımızı tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.”