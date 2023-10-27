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ANKARA (İGFA) - TBB Encümen Üyesi olan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’daki hizmet binasında düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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