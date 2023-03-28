Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerdeki inceleme ve gezilerini sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, iftar öncesi 350 Evler Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Bekdik Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte, mahallelerde çeşitli üstyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği alanları gezen Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Ramazan ayını tebrik ettiği mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinleyen Savran, gençlerle de bir süre sohbet etti.