Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, H.Avni İncekara Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte sahur yaptı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ramazan ayında her gün farklı bir mahallede ve toplumun farklı kesimleri ile iftar ve sahur yapan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, son olarak H.Avni İncekara Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan gençlerle sahurda bir araya geldi. Yurt yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Başkan Savran, sahurunu öğrencilerle yaptı.

Savran, öğrencilerle bir arada sahur yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Sizlerle birlikte olmak benim için mutluluk. Sizlerin bu ramazan ikliminde oluşturduğu bu ortam da bizi ayrıca mutlu ediyor. Nevşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanlarında olmaya gayret ediyor, onların fikir ve görüşlerini önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz birçok gençlik projesine bu yıl içerisinde yenilerini ekleyeceğiz. Hepinize eğitim hayatlarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Savran, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırarak görüş ve önerilerini dinledi.