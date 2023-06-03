Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeliği görevine seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, birliğin meclis toplantısına katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TBB Encümen Üyesi seçilmesinin ardından Ankara’da encümen üyesi olarak birliğin ilk meclis toplantısına katıldı. Toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında TBB hizmet binasından yapıldı.

Nevşehir’i her ortamda olduğu gibi TBB çatısı altında da en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Başkan Savran, “Birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.