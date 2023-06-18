Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, tüm babaların ve baba adaylarının bu özel günlerini kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Savran, mesajında aile kavramının değişmez iki temel direğinden birisi olan babalığın karşılıksız sevgi ve fedakârlığın bir simgesi olduğunu belirtti.

Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü, güven ve huzur gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun temeli olan babaların sağlıklı bir ailenin ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun da en büyük güvencesi olduğunu kaydeden Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdendir. Bizi yaşama hazırlayan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sevgisi ve hoşgörüsünü her daim paylaşan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Sadece bu anlamlı günde değil, her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımızın bekası için feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen, hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden tüm babaların ‘Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum.”