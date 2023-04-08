Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftar öncesinde esnaf ziyaretlerini Cami Kebir Caddesi ile sürdürdü. Cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek esnafları selamlayan Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Karşılaştığı vatandaşların da sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, esnafların ve vatandaşların ramazan aylarını tebrik etti.

Esnaflara ve vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Savran, “Gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretleri ve mahallelerdeki incelemelerimiz sırasında sürekli olarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini dinliyoruz. Bu kente ne yapılacaksa vatandaşlarımızın fikirleri alınarak yapılıyor. Bizim amacımız bu şehre nasıl bir değer katabiliriz. Vatandaşımızın sorununa nasıl çare bulabilirizdir. O yüzden sürekli halkın içinde ve arasındayız. Halkımıza danışarak, onların fikirlerini alarak çalışmaya gayret sarf ediyoruz. Bize yöneltilen talepleri de öncelik sırasına göre mutlaka yerine getiriyoruz.” dedi.