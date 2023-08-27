Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci ve Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Mesajında, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz ile taçlandırdığını belirten Başkan Savran, tarihimizdeki tüm büyük zaferlerde milletimizin gösterdiği azim ve kararlılığın, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızın, bu topraklardaki kutlu yürüyüşümüzün ilelebet süreceğinin somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Savran mesajında şu ifadelere yer verdi; “İçinde bulunduğumuz Zafer Haftası’nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü ile İstiklal mücadelemizin destansı bir zaferle taçlandığı Büyük Taarruz’un 101.yıldönümünü milletçe gururla kutluyoruz. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını açan Türkler, 1922’de ise Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu iki eşsiz zaferlerin komutanları Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, şanlı zaferlerin kahramanlarını gururla yad ediyorum.”