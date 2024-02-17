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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’de bulunan depremzede aileleri ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, ziyaretlerini depremzede aileler ile sürdürdü. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 13 ilimizde etkili olan depremin ardından Nevşehir’de hayatlarını sürdüren aileleri evlerinde ziyaret eden Savran, aileler ile görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ve teşkilat yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde, ailelere bir kez geçmiş olsun dileklerini ileten Savran, “Allah bir daha ülkemize böyle acılar göstermesin. Tarih boyunca dünyanın gördüğü en büyük depremlerden birini ülkemiz yaşadı. 54 bine yakın vatandaşımız vefat etti. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.