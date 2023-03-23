Esnaf ziyaretlerinde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnafların ve vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Caddesi ve Meteris Meydanı’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret ettiği işyerlerinde esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların ve vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Savrfan, Ramazan ayının insanlığın zulümden aydınlığa kavuştuğu, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, sabrın ve şükrün en değerli şekilde yaşandığı rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirtti.

İslam aleminin özlemle beklediği bu kutsal ayda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın, ayırt etmeden herkesle aynı sofraya oturmanın, aynı saflarda Yüce Allah’a el açmanın birlik ve beraberliği daha da güçlendirip anlamlı hale getireceğini vurgulayan Başkan Savran, “Cenabı Hak’tan, güzelliklerle dolu bu rahmet ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden sağlık ve huzuru eksik etmemesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.