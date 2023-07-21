Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Karasoku Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallelerinde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri kapsamında Karasoku ve Cevher Dudayev Mahallelerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Karasoku Mahallesi’ne giden Savran, burada işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Hayırlı ve bereketli kazançlar dilediği esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, mahalle sakinleri ve esnaflara mahallelerde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da bilgiler verdi.

Savran daha sonra Cevher Dudayev Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Burada da evliliklerinin 50. Yılını kutlayan Okgerman ailesinin evlerine konuk olan Savran, Sultan ve Mustafa Okgerman çiftli ile birlikte pasta kesi.