Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Her fırsatta toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen ve istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. 2000 Evler Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak kendisini davet eden vatandaşların evlerine konuk olan Başkan Savran, Organize Sanayi Bölgesi ve Gülşehir Yolu üzerinde de işyerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnafların ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri çeşitli altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı vatandaşlara ve esnaflara teşekkür eden Savran, “Nevşehir için canla başla diyerek, hep birlikte çalışacağız. Nevşehir’in geleceği için vatandaşlarımızın görüş ve önerileri çok kıymetli.” dedi.