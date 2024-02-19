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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü ve sırtımızdan teri hiç eksik etmeden çalışacağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, seçimler öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hafta sonu AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ve teşkilat yöneticileri ile birlikte esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek işyeri açılışlarına katılan Savran, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Savran, “Muhabbetle çaldığımız her kapı, güleryüz ve sevgiyle açılıyor. Bizler vatandaşlarımızın duası, Rabbimin rızası için çalışıyoruz. Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü ve sırtımızdan teri hiç eksik etmeden çalışacağız. Allah’ım inşallah bizlere daha güzel hizmetler yapmayı, şehrimizi daha güzele ve iyiye götürmeyi nasip eylesin. Bizim tek gayemiz, vatandaşlarımıza hizmetkâr olup, şehrimize eserler kazandırmaya deva