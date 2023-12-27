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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nar Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şehir merkezindeki işyerleri ziyaretlerini sürdürüyor. Savran, son olarak Nar Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli belediye hizmetleri ve Nevşehir Belediyesi’nin yeni yılda hayata geçireceği projeler hakkında istişarelerde bulunan Savran, “Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyoruz. Bu şehir için hep birlikte gece gündüz demeden daha çok çalışacağız” dedi.

Savran, beraberinde başkan yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte gerçekleştirdiği işyeri ziyaretleri sırasında Tahir Tonbalak isimli bir gencinde yeni işyerinin açılışını yaptı.