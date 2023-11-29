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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Külliye Camii yanında yapımı süren park alanında incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Niğde yolu üzerindeki Külliye Camii yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen park yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Burada görev yapan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ersin Erol’dan bilgiler aldı.

Kısa süre içerisinde açılacak olan Külliye Camii yanına Nevşehir Belediyesi olarak çok büyük bir park yapacaklarını kaydeden Savran, parkın içerisinde çeşitli türde yüzlerce ağaç, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları bulunacağını söyledi.

Daha yeşil bir Nevşehir için ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve her yıl kentteki yeşil alan miktarını ciddi oranda arttırdıklarını vurgulayan Savran, daha önce yıllık 5-6 bin olan ağaç dikme oranını 60 bine kadar çıkardıklarını açıkladı. Savran, “Nevşehir’in her köşesini yeşil yapmak için kararlıyız” dedi.