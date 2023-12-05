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Savran, daha sonra mahalledeki çocuklar

Çalışmanın yapıldığı bölgedeki altyapı probleminin kısa süre önce Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince çözülerek bölgeye yağmur suyu hattı döşendiğini kaydeden Savran, altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolun ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendiğini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte 2000 Evler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. TOKİ Konutları içerisinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Savran, vatandaşlarla sohbet etti.

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