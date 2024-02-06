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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha ekleyerek Nevşehir Belediyesi Kadın Aktivite ve Sanat Merkezi’ni kuracaklarını açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde toplumun her kesimi için farklı projelerle sahaya çıkan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, öğrenciler ve emeklilerin ardından kadınlar için de projesini açıkladı.

Sanattan spora, sağlıktan eğitime kadar Nevşehirli kadınların hayatına değer katacak Kadın Aktivite ve Sanat Merkezi’ni Nevşehir’e kazandıracaklarını açıklayan Savran, kadınlara yönelik geniş içerikli kültürel ve sosyal aktivitelerin de yapılacağı merkezde kadınların toplantılar düzenleyebileceklerini ve kahvaltı etkinliklerinde hoş vakitlerini geçirebileceklerini söyledi.