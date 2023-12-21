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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilere Togg ile sürpriz yaptı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'de Mustafa Çalışkan İlkokulu ve Özel Simya Koleji’nde Yerli Malı Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise her iki okuldaki öğrencilere, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u okullarına göndererek büyük bir sürpriz yaptı.

Her iki okulun bahçelerinde sergilenen Togg'a öğrenciler ilgi gösterdi. Araç içerisine binerek Togg’u inceleyen ve merak ettikleri hakkında araç sürücüsüne sorular yönelten öğrenciler Togg ile fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Savran, öğrencilerin bu görüntülerini sosyal medya hesabından, “Çocukluğumuzda meyve ve çerez götürürdük okullarımıza. Şimdiki çocuklar çok şanslı. Çünkü, yerli ve milli aracımız Togg’a binerek bu anlamlı haftayı kutluyor.” notuyla paylaştı.