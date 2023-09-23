Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarının her kademesinde Nevşehir Belediyesi olarak yanlarında olacağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte Bekdik Mahallesi TOKİ 5. etapta bulunan Sultan Alparslan İlkokulu ve Sultan Alparslan Ortaokulu’nu ziyaret etti.

İlk olarak okul idarecileri ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Savran ve Milli Eğitim Müdürü Yazıcı yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra sınıfları gezen Başkan Savran, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerin sorularını cevaplandırarak derslerinde başarılar dileyen Savran, “Sizler Türkiye Yüzyılına yön verecek, her yönü ile güçlü Türkiye’nin mihmandarları olacaksınız. Sizler için velilerimizle ve eğitim camiamızla el ele vereceğiz. Nevşehir Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz.” dedi.