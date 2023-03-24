Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ramazan ayının ilk gününde esnaf ziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Milli İrade Caddesi üzerinde ziyaret ettiği esnaflarla sohbet eden ve ramazan ayını tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

Savran, “Dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği 11 ayın sultanı ramazan, paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Bizlere düşen görev ise yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. Allah'ım bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri ve hayırları kabul eylesin" dedi.