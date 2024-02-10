Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Hiçbir zaman seçim endeksli çalışmadık. 3 yıl boyunca sanki yarın seçim varmış gibi çalıştık ve hiç seçim olmayacakmış gibi de vatandaşlarımıza sorumluluğumuzu bildik.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Toptancılar Sitesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde işyeri ve çeşitli mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Nevşehir Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Nevşehir Baro Başkanlığı ve Adliye Sarayı’nı da ziyaret eden Savran’a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve teşkilat yöneticileri eşlik etti.

Savran, “Ben 14 Mayıs’tan önce de genel seçimlerden önce de milletvekili adaylarımızla sürekli sahadaydım. O zaman da söylüyordum şimdi de söylüyorum. Çok şükür, hamdolsun bizde dersini günü gününe çalışmış öğrenci rahatlığı var. Hiçbir zaman seçim endeksli çalışmadık. 3 yıl boyunca sanki yarın seçim varmış gibi çalıştık ve hiç seçim olmayacakmış gibi de vatandaşlarımıza sorumluluğumuzu bildik. Bizim 3 yıl boyunca yaptığımız ortada, koyduğumuz hizmet ortada, münasebetimiz ortada. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum; kendilerine layık olan, kendilerine hizmet edecek olan, dürüst, güvenilir, adaletli, kin tutmayan, başka hesaplar peşinde koşmayan aday kimse ona oy versin. Bu tanımı altını çizerek yapıyorum, bu tanıma uygun olduğumu düşünüyorum, ama benim düşüncem önemli değil, seçmenin düşüncesi önemli. Bizler her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Hiçbir zaman vatandaşımızın oyunu satılık görmedik, görmeyeceğiz. Onların gönlüne girebilmek için durmadan çalışacağız.” d