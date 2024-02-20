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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Attığımız her adım Nevşehir’imiz için olacak. Eser ve hizmet için hep birlikte, tek bir ağızdan Nevşehir diyeceğiz.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ve teşkilat yöneticileri ile birlikte işyeri ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. NİSSAARA AVM içerisinde bulunan işyerlerini gezerek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Savran, vatandaşlarla da sohbet etti. Savran akşam ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ev ziyaretleri yaptı.

Savran, “Anketler sonucunda halkımızın teveccühü belli. Sahada çok iyi dönüşler var. Şehrimize hizmet etmek için bir 5 yıl daha görev yapmak istiyoruz. Biz gücümüzü halktan alıyoruz ve bu halk doğruyu da, yanlışı da, mağdur edebiyatı yapanı da, iş yapacak olanı da, olgun insanı da kavgacı insanı da biliyor.” diye konuştu.