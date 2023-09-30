Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı ve Karaçoban’da yapılan çalışmaları denetledi.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sezon sonu değerlendirmesini yapmak ve yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe sakinlerinden yine büyük ilgi gördü. Her iki ilçenin yanı sıra bağlı birçok mahallede incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Sekmen, grup yollarından yeni ulaşım ağlarına, altyapı hizmetlerinden mesire alanlarına varıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gördü, son durum hakkında bilgiler aldı, talimatlar verdi. Başkan Sekmen, Karayazı’nın Değirmenkaya ve Yiğityolu mahalleleri ile Karaçoban’ın Kopal Mahallesi’nde

çalışmaları denetledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı ve Karaçoban ilçe ziyaretleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, saha gezilerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, yaz-kış demeden periyodik aralıkla gerçekleştirdiği ilçe gezileriyle hem çalışmaları yerinde görme ve hem de halkın beklentilerini ilk ağızdan öğrenme fırsatı bulduklarını belirterek, “Bu bağlamda Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizde de çalışmalarımızın sezon sonu itibariyle hangi aşamada olduğunu gördük ve kar düşmeden tamamlanması talimatını verdik. Vatandaşlarımızı dinledik, beklentilerini kayda geçirdik, görüş ve önerilerini not ettik. Hemşehrilerimizden gördüğümüz ilgi ve alakanın yanı sıra, hizmetlerimizden duyulan memnuniyet ise, yeni projeler üretme yolunda bizim için enerji oldu, şevk oldu” kaydını düştü.