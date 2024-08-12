Süper Amatör Lig takımlarından İnegöl Akhisarspor, başarılı teknik adam Mehmet Şengeldi ile anlaşmaya vardı. Şengeldi, sadece şampiyonluk değil Türk futboluna genç isimleri de kazandıracaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bir dönem Bölgesel Amatör Lig’de de mücadele eden İnegöl Akhisarspor’da Menderes Acar başkanlığındaki yönetim kurulu yeniden başarıya ulaşmak için kolları sıvadı. Yeşil Siyahlılar, daha önce de kulüpte görev yapan, başarılı ve deneyimli teknik adam Mehmet Şengeldi ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen törende İnegöl Akhisarspor yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Başkan Menderes Acar, Akhisarspor Kulübü olarak 2024-2025 sezonunu açtıklarını belirtirken, “Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Umarım başarı getiren bir sezon geçiririz. Bundan sonra Akhisarspor Mehmet Şengeldi’ye emanet. Kendisi daha önce görev yapmıştı, ondan dolayı da kendisine teklif götürmüştük. Umarım diğer İnegöl kulüpleri de bir an önce sezona başlar. Akhisarspor’un hedefi şampiyonluğa oynamaktır. Bu yılda aynı hedefi yakalamak istiyoruz” dedi.

KOLEJ TAKIMI VURGUSU

AKhisarspor’un teknik direktörü Mehmet Şengeldi de daha önce kulüpte görev aldığını hatırlatırken, “Burada çok iyi dostluklarımız oluştu. Geçtiğimiz yıl takım kabul etmedim kendi akademime ağırlık vermiştim. Ancak bu yıl Menderes Başkan olmak üzere tüm Akhisarspor yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bilgi, birikimimizi tecrübeyle birleştireceğiz. Asıl amaç kısa, orta ve uzun vadede camiayla ilgili planlamalar yapacağız. Bizden beklenti daha çok üst liglere oyuncu çıkarabilmek. Akhisarspor’un adını kaliteli oyuncu çıkaran kulüp olarak duyurmak istiyoruz. Kolej takımı oluşturarak başarıya ulaşacağız. Yönetimin desteği yetmez, taraftar, teknik heyet ve oyuncu grubuyla birlikte hedefe erişmek için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

