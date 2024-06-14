Mehmet Tolga Akalın İYİ Parti kapalı grup toplantısında fikrini söyleyen Uz’un ihraç istemi ile disipline sevk edilmesini eleştirerek kendisine destek veren bir açıklama yaptıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti son Olağan genel Kurulu’nda genel başkan adayı olan Keşanlı Mehmet Tolga Akalın, dün yapılan kapalı grup toplantısında Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz’un düşüncelerini söylemesi nedeniyle ihraç edilmesinin hoş karşılamadığını belirterek Rıdvan Uz’a destek veren bir açıklama yaptı.

Akalın’ın açıklaması şöyle;

“Partimizin anayasa tartışmalarındaki tutumunu beğeniyle izler ve destek verirken, eski genel başkanın kurucu lideri olduğu partiye açıkça ve kasten zarar verecek bir tutum içerisine girmesi partimizde herkesi şoke etmiş ve üzmüştür. Bugün gerçekleşen kapalı grup toplantısında Çanakkale milletvekilimiz Rıdvan Uz'un bu mezkur tutuma karşı sunduğu içeriği tartışmalı öneri, ne yazık ki kendisinin ihraca sevk edilmesiyle cevaplanmıştır.

Evvela söylemek lazım ki kapalı grup toplantıları herkes fikrini açıkça beyan etsin diye yapılır. Fikir beyan etmenin sonucu bu olacaksa kapalı toplantı düzenlemenin alemi yoktur. Bu tutum Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu'na yakışmadığı gibi, saray zihniyetine İYİ Parti nezdinde mevzi kazandırmıştır. Ayrıca Sn. Genel Başkanı vesayet altında gösterme çabalarına da cesaret vermiştir . Diğer yandan partimizi içeriden ve dışarıdan parçalamak isteyen elleri kırmak için elimize fırsat geçmiş ve insanlarda bir beklenti doğmuşken böyle bir hamle, seçmenimizle zedelenmiş bağlarımızı tazeleyip yeni bağlar kurma beklentimizi de boşa çıkarmaktadır.

Son olarak bu kararın tarihe Sn. Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sn. Rıdvan Uz’u Ali Güngör olarak derc etme ihtimali vardır; rahmetli Ali Güngör’ü ihraç edenler gönüllerde kaybetmiştir. Bu yüzden söylemem gerekiyor ki, Sn Genel Başkan; çıktıkları melun yolculuğa kılıf arayan muhterisleri memnun etmek için yol ve dava arkadaşlarınıza kıymayınız. Bizim bu büyük harekete bir iktidar borcumuz var ve yufka yürekliler ile çetin yolları aşamayız.

Partimizi parçalayıp bölüşmeye kalkan iki büyük siyasi odak varken o odaklara hizmet edenlere değil partiyi sahiplenenlere gücümüz yetiyorsa bize de yazıklar olsun. Bu siyasi hareketten biri ihraç edilecekse o , koskoca bir siyasi mücadele sonucu kurulmuş hareketimizi saray sofralarına meze etmeye teşebbüs edenlerdir. Yüzbinlerce şerefli mensubumuzun başını eğik gezdirenlerdir. Erdoğan siyaseti yeniden dizayn ederken grup konuşmalarımızda verilen doğru mesajlara sadakat bekliyoruz. Öksüz Türklüğümüze sığınıp saraylara meydan okuyacaksak, Türkleri öksüz bırakmamalıyız.

Bırakmayacağız.”