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Bakanlığın paylaştığı görüntülerde komandoların fotoğrafları ile onları taşıyan uçağın kalkışına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun Kosova’ya intikale başlanığı duyuruldu.

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