Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez ve sürekli operasyonlarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık, her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edileceğinin mesajını yineledi.

Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle… pic.twitter.com/2E50LoFKuf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2024