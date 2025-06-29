Milli Savunma Bakanlığı’nın “Mehmetçikle Bir Gün Projesi” kapsamında, İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda öğrenciler ağırlandı.İZMİR (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) tanıtmak, askerlik mesleğini sevdirmek ve genç nesillerle TSK arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü “Mehmetçikle Bir Gün Projesi”ne devam ediyor.

Proje kapsamında, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, İzmir Çiğli’de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda misafir edildi.

“Mehmetçikle Bir Gün Projesi” devam ediyor. Proje kapsamında öğrencilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. * Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak,* Öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve özendirmek,* Genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek… pic.twitter.com/Pl8cCcjFVk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2025

Öğrenciler, üs komutanlığında TSK’nın faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, askerlik mesleğine dair bilgi edindi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin genç nesillerle TSK arasındaki bağı güçlendirme hedefini vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin askerlik mesleğine ilgisini artırmayı ve vatanseverlik bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor.