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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri, Yelkenli Eğitim Gemisi ile Türkiye'ye geliyor. İSTANBUL (İGFA) - Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri, İstanbul'a 18-22 Temmuz tarihleri arasında "Cuauhtémoc" yelkenli eğitim gemisi ile liman ziyareti gerçekleştirecek.

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