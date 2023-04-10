Bursa'da Melek Kadınlar Plartformu, depremin ilk gününden bu yana afetzedelere yönelik yaptıkları yardımları sürdürebilmek amacıyla bir iftar daveti verdi.BURSA (İGFA) - Esra İlknur Tekmen başkanlığında Melek Kadınlar Plartformu çatısı altında bir araya gelen Bursa’nın yardımsever kadınları, bu kez düzenlenen iftar davetinde buluştu.

Sayıları kısa süre içinde 200’e ulaşan Melek Kadınlar, Deluxe Bursa’da gerçekleşen iftar yemeğinden elde edilen depremzedelere bağışladı.

Bugüne dek bölgeye gönderilen yardım tırlarının yanısıra Bursa’da da tam 160 depremzede aileyi en küçük ayrıntısına kadar dayayıp döşedikleri evlere yerleştiren Melek Kadınlar, iftar yemeğinin sonunda kendilerine destek veren yardımseverleri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

Gecede konuşan Melek Kadınlar Platromu Kurucu Başkanı Esra İlknur Tekmen, iyilik hareketinin büyüyerek devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.