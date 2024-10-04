Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sahne aldığı Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir gece yaşattı.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konserler tüm hızıyla devam ediyor. Türk pop müziğinin sevilen sesi Melek Mosso, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir konsere imza attı.

Melek Mosso, birbirinden güzel şarkılarını Bursalı hayranları için söyledi.

KerkiSolfej organizasyonu ile Bursa'ya gelen ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mosso, gerek sesi gerekse sahne performansı ile Bursalıları mest etti.

Programı boyunca Melek Mosso'nun tüm seslendirdiği şarkılara eşlik eden Bursalılar renkli görüntüler oluşturdular.

Bursa'ya her geldiğinde çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Melek Mosso, "Ne güzel Bursa'ya her geldiğimde çok güzel vakit geçirip şarkılarımı sevenlerimle birlikte söylüyorum. Başka ne isteyim ki" şeklinde konuştu.