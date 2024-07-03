Melek Mosso, etkileyici repertuarına taze bir soluk kazandıran yeni şarkısı "Balerin" ile müzik dünyasına damgasını vurmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait olan "Balerin", Ersay Üner’in modern aranjesiyle dikkat çekiyor. Zengin melodik yapısı ve güçlü ritmiyle öne çıkan şarkı, akılda kalıcı nakaratı ve hareketli dizeleriyle enerjik bir müzik deneyimi sunuyor.

Melek Mosso, "Balerin" klibinde giydiği dikkat çekici kostümlerle de adından söz ettiriyor. Stil danışmanı Emrah Kaya'nın katkılarıyla hazırlanan kostümler, klibe ayrı bir renk katıyor. Klasik bale temaları ve modern dans figürleriyle zenginleştirilmiş sahneler, izleyicilere hem canlı hem de göz alıcı bir deneyim yaşatıyor. Melek Mosso'nun anne ve babasının klipte yer alması, klibe duygusal bir boyut kazandırıyor.

İki aylık titiz bir çalışma sonucu tamamlanan "Balerin" klibinin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu, görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstleniyor. Çekimler, Beykoz Kundura Fabrikası'nda ve sıfırdan kurulan bir set ile karavanlardan oluşan alanda gerçekleştirildi. Sekiz dansçı ve otuz kişilik yardımcı oyuncunun yer aldığı klip, Melek Mosso'nun güçlü vokali ve dans performansıyla enerjiyi zirveye taşıyor.

Konserleri ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam eden Melek Mosso’nun müzik ve dans ögeleriyle bütünleşen hareketli şarkısı "Balerin”, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren sanatçının kendi yapım firması ‘’Piu Sound’’ etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında