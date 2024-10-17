Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi (IDSSC 2024), yapay zeka ve veri bilimi alanındaki girişimcileri melek yatırımcılarla buluşturdu.ANKARA (İGFA) - IDSSC B2B Etkinliği 50 girişimcinin ve aralarında İş Bankası Ankara Girişimcilik Şubesi, OSTİM INP (Melek Yatırım Ağı), TİM-TEB Girişim Merkezi, Garaj X Tekmer, TOSYÖV, Havelsan, İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası gibi 12 yatırımcı ve 10 firmanın katılımı ile gerçekleşti.

İnovest Girişim'in organizasyonunu üstlendiği bu etkinlikte girişimciler ve yatırımcılar arasında hızlı ve etkili bağlantılar kuruldu. Dr. Ayşe Kuyrukçu moderatörlüğünde gerçekleşen B2B etkinliği, girişimcilere projelerini tanıtma, yatırım bulma ve işbirliği yapma fırsatı sundu. Kuyrukçu, bu tür etkinliklerin girişimcilere finansman, iş birliği ve mentorluk sağlama açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Etkinlik boyunca, girişimciler projelerini birebir sunma fırsatı bulurken, yatırımcılar da karlı ve yenilikçi start-up'ları aradı" diyen Kuyrukçu, yatırımcılar ve girişimciler arasında en uygun işbirliklerinin sağlandığını söyledi.

Buluşmada, teknogirişimciler ile yatırımcılar arasında yapılan görüşmelerin, girişimcilik ekosistemine büyük katkı sunduğu belirten Kuyrukçu, özellikle yapay zeka, veri bilimi ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren start-upların, yatırımcıların radarına girdiğini ifade etti.

Dr. Ayşe Kuyrukçu, “Bu buluşma, girişimciler için önemli bir dönüm noktası oldu. Yapay zeka destekli eşleşme sayesinde yatırımcılar, en uygun girişimcilerle birebir görüşerek işbirlikleri kurdu. Yatırımcılar, parlak projelere destek verme fırsatını yakalarken, girişimciler de projelerini gerçeğe dönüştürme yolunda büyük bir adım attı.” Dedi.