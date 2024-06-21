Kendine özgü lirikal tarzı ve enerji dozu yüksek prodüksiyonları ile tanınan melfete’nin yeni şarkısı “Katarsis Freestyle” Universal Music Türkiye etiketiyle yayına girdi.İSTANBUL (İGFA) - Son çıkan teklisi “YEK”, sevilen şarkıları “D.H.S” ve “Mermi” ile sokağın nabzını tutan ve adından söz ettiren melfete, yeni şarkısı “Katarsis Freestyele” ile Türkçe Rap sevenlerin tekrar tekrar dinleyeceği yüksek tempo bir şarkı çıkardı.

Şarkının sözleri melfete’ye aitken bestesi ve prodüksiyonunda Red4 yer alıyor.