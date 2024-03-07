Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, yaptığı çıkışla iktidara meydan okuyarak “sizi yenmemizden mi korktunuz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - SP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, “Bundan bir ay önce iktidar partisi devletin imkânlarını, belediye personelini, elektrik kurumunun araçlarını kullanarak Cumhuriyet meydanının dört bir yanına çadırlar kurup pankart ve posterlerle meydanı adeta işgal etti. Öyle ki aynı tarihlerde ben yaptığım açıklamada meydanda direğin yıkıldığına kamu mallarına zarar verdiklerine ilişkin isyan etmiştim. Şimdi dün itibariyle AK Parti Kayseri il teşkilatı çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle partilerin afiş ve pankartların kaldırılması talebiyle seçim kuruluna müracaatta bulunmuş. Biliyoruz korku dağları sardı. Ben buradan iktidar partisine seslenmek istiyorum. Ey AKP’li yöneticiler, sizin yazdığınız kurallarla sizin belirlediğiniz hakemlerle bizi mindere çağırdınız. Bize gel dediniz biz de geldik ama şimdi mızıkçılık yapmaya başladınız çevre ve görüntü kirliliği dediniz. Biz sahaya çıkınca mı aklınıza geldi çevre ve görüntü kirliliği? Siz asınca görüntü kirliliği oluşmuyor da biz asınca mı görüntü kirliliği oluşuyor? Sizin çağırdığınız minderde sizi yenmemizden mi korktunuz? Ben buradan hepinize hodri meydan diyorum. Şehirdeki tüm pankartları, bayrakları, afişleri kaldıralım. Tüm adaylar çıksın televizyona ve fikirlerimiz yarışsın, projelerimiz yarışsın, ne olacaksa milletin gözü önünde olsun. Gelin pazarlara, mahallelere inelim bakalım halkımız ne diyecek. Haydi, buyurun er meydanına...” açıklamasında bulundu.