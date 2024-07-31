Gençlere yönelik hizmet ve projeleriyle Türkiye’ye örnek teşkil edecek çalışmalara imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere hizmet verecek yeni bir tesisi Osmanlı Mahallesi’nde hayata geçiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Gençlerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak gelişimlerine destek olacak çalışmaları hayata geçiren Başkan Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi ve civar mahallelerde bulunan gençlerin istifade etmesi amacıyla yapımında sona geldikleri projeyi yerinde inceleyerek şunları söyledi:

“ Gençlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Osmanlı Mahallemizdeyiz. Osmanlı Mahallesi'nde Hacı Ali Karamercan Okulu'nun hemen karşı köşesinde, eski fırın olarak kullanılan belediyemize ait alanı gençlik merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi olarak düzenliyoruz. Gençlerin bir araya gelecekleri, çay, kahve içecekleri, ders çalışabilecekleri, muhabbet edecekleri güzel bir ortam. Arkadaşlar da sağ olsun güzel bir şekilde son aşamaya getirdiler. 1 ay içerisinde tefrişatı tamamlanarak açılmış olacak. Osmanlı Mahallemize ve çevre mahallelerimizdeki gençlere güzel bir mekan oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.”

5 yıl içerisinde Melikgazi’ye sayısız hizmette bulunan Başkan Palancıoğlu, gençlere öncelik verdiği projelerinden biri olan, Osmanlı Mahallesi Düztepe Caddesi üzerinde, Osmanlı Pazar Yeri’nin yanında, zemin ve 1 kattan oluşan tesisin yakında hizmete açılacağını belirtti.