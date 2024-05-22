Melikgazi Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi’nde hayata geçireceği aile sağlığı merkezi, cami ve Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi çalışmaları hızla devam ediyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’nin her mahallesinde ihtiyaç doğrultusunda yatırım ve hizmetlerini hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam 3 projenin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. 5 yıl içerisinde ilçeye birbirinden nitelikli hizmetler kazandıran Başkan Palancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gültepe Mahallemizde Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile hayata geçireceğimiz Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezimizin yapım çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en nitelikli hizmetleri ivedi bir şekilde ilçemize kazandırıyoruz. Melikgazi, Türkiye’nin en çok nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçelerinden bir tanesi. Nüfus artışı yeni gereksinimleri beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Gültepe Mahallemize kazandıracağımız kompleks tesisimizin inşaatları hızla ilerliyor. Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede birçok ihtiyacı karşılayacak olan tesisimizde hem çocuklar hem yetişkinler için ayrı olarak planlanan Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezimiz 15’er kişilik 4 derslik, 2 adet çok amaçlı salon, öğretmen odasından oluşuyor. Aile sağlığı merkezimiz ise 7 hekim kapasiteye sahip olup muayenehaneler, 1 adet tıbbı müdahale odası, 1 adet aşı ve bebek izlem, 1 adet gebe takip odası ve 1 adet laboratuvardan oluşuyor. Camimiz ise zemin ve mahfil katından oluşuyor. Ali Başyazıcıoğlu Cami, Aile Sağlığı Merkezi ve Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’mizin inşaatı bittikten sonra tefrişatı ve peyzaj çalışmaları başlayacak. İnşaatları hızla yükselen kompleks tesisimiz inşallah kısa sürede tamamlanıp hemşehrilerimize hizmet verecek. Melikgazi’ye değer hizmetlerimizle, Türkiye’ye örnek olan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden Melikgazi’mize hayırlı olsun.“ dedi.