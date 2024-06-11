Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Tavlusun Mahallesi’nde hayata geçen Melikgazi Belediyesi Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu 12 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 5 yıla 21 okul sığdıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tavlusun Mahallesi’nde hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu’nun açılış törenine vatandaşları davet ederek şunlar söyledi:

“Söz verdiğimiz gibi tamamlanan projelerimizi hayata geçirirken yapımı devam eden projelerimizi de hızlandırarak ilçemize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, kaliteli ve nitelikli hizmet sağlayacak projelerimizle Melikgazi’mizi geliştirmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Bu kapsamda Tavlusun Mahallemizde, hayırseverimizle birlikte nitelikli bir okulu hayata geçirdik. 12 derslikten oluşan okulumuzun bahçesinde bir de kütüphane bulunuyor. Bir projemizi daha tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Melikgazi Belediyesi Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu’muzun açılış törenini 12 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize bekleriz. Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun.”

Eğitim yatırımlarına yeni bir vizyon getirerek Dahiler Koleji, Çocuk Üniversitesi gibi farklı projeleri de hayata geçireceklerini belirten Başkan Palancıoğlu çalışmaların devam ettiğini söyledi.