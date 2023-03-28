Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin Adıyaman’da yapmış olduğu Melikgazi Mimarsinan Çarşı’da Diyanet Center Of Amerika'nın iftar yemeği düzenlediğini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İftar öncesi Melikgazi Çin Mahallesi’nde yaşayan depremzede vatandaşları da ziyaret eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçemizde Çinliler ile kurduğumuz Çin Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek hemen yanına Diyanet Center Of Amerika ve bir hayırseverimizle birlikte yapacağımız Melikgazi Belediyesi Yerleşkesinin kurulum çalışmalarını inceledik. Altyapı çalışmaları daha önce tamamlamıştık. Yeni inşa edeceğimiz bu yaşam alanında yeşil alanından, kütüphanesine, otoparkından, çamaşırhanesine, çay ocağına kadar birçok sosyal alan yer alacak.

İnşallah kurulum bittikten sonra birçok depremzede kardeşimiz burada geçici olarak yaşayacak. Maraş’tan sonra Adıyaman’a hareket ederek, Melikgazi Mimarsinan Çarşı'mızdaki esnafı da ziyaret ettik. Birçok meslek grubunun olduğu esnafımız burada geçici olarak hizmet etmeye başlamış, ticaret canlanmış. Çok şükür yüzler gülüyor. Amerika’daki Türklerden deprem bölgesine yardım eli uzanıyor. Çarşı’da Diyanet Center Of Amerika'nın vermiş olduğu iftar yemeği depremzede kardeşlerimizle buluştuk. Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayında da deprem bölgesinde çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Dulkadiroğlu ilçesinde yaptığımız Yaşam Alanına da konteyner bağışlayan Amerikalı Türk arkadaşlarıma her türlü katkıları için teşekkür ederim.” dedi.